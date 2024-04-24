"عبير" تطلب خلع زوجها:"طلب الدليفري وخلاني أحاسب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت "عبير. ف"، 34 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها بعد زواج دام سنة فقط، مبررة طلبها: " جوزي طلع بخيل؛ يطلب الدليفري وبيخليني أحاسب ولما نخرج أدفع فلوس المواصلات".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2449 لسنة 2023، بأنها تزوجت من "عرفة.ف"، 39 سنة، زواج تقليدي بعد ترشيحه من أحد الأشخاص الموجودين بالأسرة، "وجدته بشوش ومحترم ومُتعلم وبيشتغل في الاستيراد والتصدير وحالته المادية ميسورة.

وتضيف "عبير": تزوجنا بدون خطبة وكان السبب السن فهو يفوته قطار الزواج ولذلك يريد التسرع حتى يكون قادر على الانجاب، لذلك الزيجة تمت في أسبوعين فقط، لكن ما وجدته بعد الزواج ثبت عكس كل توقعاتي" طلع كذاب وبخيل ويعتمد في المصاريف على الست"، وكلما حاولت لفت انتباهه؛ يتهرب بالكلام ويرد قائلا: "مش احنا الاتنين واحد".

يختتم الزوج: حتى طفح الكيل بعد قضاء سنة بالكامل أحاول التأقلم معه، حتى وصل الوضع لطلب الأكل دليفري وينتظرني أحاسب وبالفعل حاسبت وبعدها جمعت ملابسي وذهبت لمنزل أسرتي من تلك الشخصية الغريبة والغير أدامية، وأضافت: خلال تلك الفترة زوجي لم يحاول مصالحتي ولا يريد حتى التغيير".

فلجأت الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضد لاستحالة المعيشة معه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الأن.