جثة و4 مصابين في تصادم 3 سيارات بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة حدائق أكتوبر

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة حدائق أكتوبر، ووجود مصابين جراء الحادث، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص، تبين مصرع عامل وإصابة 4 آخرين بسبب تصادم 3 سيارات إحداهن نقل.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وسحب الكثافات.

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