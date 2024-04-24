كشف لغز مقتل بائع متجول في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة شخص بالقليوبية وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة بائع متجول- مقيم بدائرة المركز؛ إثر إصابته بجرح طعني بالصدر.

بالانتقال وسؤال والد المجني عليه اتهم بائع متجول - مقيم بدائرة المركز، بالتعدي على نجله بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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