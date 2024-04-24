القبض على صاحب مصنع هارب من 142 سنة سجن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط صاحب مصنع هارب من 142 سنة سجن في الجيزة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، عن ضبط (مالك مصنع – مقيم بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في 108 أحكام (مستأنف، جزئي) بتهم (تبديد، شيك) بإجمالي مدد حبس 142 سنة وكفالات مالية وغرامات.

بمواجهته المتهم بالأحكام اعترف بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.