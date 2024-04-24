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جولة للرئيس السيسي بمدينة الألعاب الأوليمبية قبل افتتاح البطولة العسكرية للفروسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية بمدينة الألعاب الأولمبية، على هامش افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي، والتي تنظم خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- - الأردن- الإمارات).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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