هل يقتحم الاحتلال الاسرائيلي رفح الفلسطينية؟.. سمير فرج يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهداف عدوانه على غزة حتى الآن، رغم مرور سبعة أشهر على الحرب.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى ضربة قوية بالاستقالة التي قدمها قادة كبار في جيش الاحتلال.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد،اليوم الأربعاء، أن التهديد الإسرائيلي بالقيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية لا يعدو كونه تلويحًا بالضغط على حركة حماس.

وأكد أن مصر رفضت بشكل قاطع أي عملية عسكرية في رفح لأنها ستؤدي إلى مجزرة إنسانية، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذلك خلال تواصله مع قادة الدول.

وفي سياق آخر، قدم اللواء الدكتور سمير فرج نظرة عبر الزمن على المعارك التي خاضتها مصر من أجل استعادة سيناء، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تنمية المنطقة.

واستعرض فرج أهم الأحداث التي شكلت مسيرة استعادة سيناء، بدءًا من حرب أكتوبر 1973 وصولًا إلى الجهود الحالية لتطوير سيناء.

وأوضح أن مصر خاضت أربع حروب لاستعادة سيناء، وأبرز أهمية تحرير طابا وتعديل اتفاقية السلام لتمكين القوات المصرية من دخول كامل سيناء دون استئذان.

وأكد على أهمية تنمية سيناء وربطها بالوطن الأم عبر مشاريع تنموية متعددة، مثل إنشاء أنفاق تحت قناة السويس ومشاريع صيد الأسماك والصناعات المتعددة.

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