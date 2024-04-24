حالة الطقس غدًا الخميس.. "الأرصاد": شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة بهذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 25 أبريل 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه يسود حالة الطقس غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت "الهيئة"، أن التعرض لأشعة الشمس؛ يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس، يشهد نشاط رياح، على مناطق من شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدًا الخميس، تشهد أتربة عالقة نهارًا، على مناطق من جنوب الصعيد.

وتابعت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية غدًا، تشهد، أمطارا خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

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