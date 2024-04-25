توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مدينة رفح الجديدة لا تقل أهمية عن مشروعات الدولة لخدمة المواطنين، مضيفا أنه تم إعدادها لتكون على طراز مدن الجيل الرابع بتخطيط الهيئة الهندسية.

وأضاف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدينة رفح الجديدة تستوعب 75 ألف مواطن وهم الذين انتقلوا من رفح، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بأن الأولوية للإقامة في مدينة رفح الجديدة لأهاليها.

ولفت إلى أن مدينة رفح الجديدة تتكون من 3 مراحل رئيسية والمرحلة الأولى بها 272 عمارة سكنية تنقسم إلى 3 أسبقيات تضم الأسبقية الأولى41 عمارة بها 656 وحدة سكنية مخصصة لأهالي رفح، مشيرا إلى المرحلة الأولى لمدينة رفح الجديدة كاملة التشطيب تسليم مفتاح.

وأشار إلى أن الأسبقية الثانية عبارة عن 41 عمارة كاملة التشطيب والأسبقية الثالثة عبارة عن 188 عمارة سكنية، موضحا أن مساحة الوحدة السكنية في مدينة رفح الجديدة 120 مترا.

وأوضح أن المرحلة الثانية لمدينة رفح الجديدة بها 276 عمارة سكنية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن 3 مشروعات عملاقة سيتم تدشينهم في 25 أبريل.

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمدينة رفح الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تسليم 200 وحدة سكنية للصيادين في مدينة بئر العبد.

وأكمل أنه سيتم تسليم المرحلة الثانية من التجمعات التنموية الزراعية في وسط سيناء، مؤكدا أن الدولة تهتم بتنفيذ مشروعات تنموية في وسط سيناء، قائلا:"بدأنا صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بالكامل".

وأوضح شوشة، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85 %، لافتا إلى أنه يتم العمل في المنطقة الشمالية من خلال تجمعات تنموية جديد، وسيتم البدء في صرف التعويضات لأهالي رفح بعد الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن المنطقة العازلة تضم أكثر من نصف رفح وتم الانتهاء من تشطيبها لبدء صرف التعويضات، مؤكدا أنه سيتم ضم 3 قرى في رفح داخل تجمع تنموي واحد، كما سيتم صرف تعويضات لأهالي مدينة العريش بنسبة 95 % في المناطق .

اقرأ أيضًا:

رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة

الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا.. تعرف عليها

من شديد الحرارة لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة