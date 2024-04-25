"مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت رائحة كريهة منبعثة من إحدى شقق مدينة أوسيم، عن مأساة أربعيني أنهى حياته شنقًا بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وفي حالة تعفن، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة إحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.