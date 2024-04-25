

محمد اسماعيل - القاهرة - "أحلام" تطلب خلع زوجها: "كل حركاته شبه الأراجوز"

كتبت-فاطمة عادل:

"بيعمل حركات شبه الأراجوز ومش قادرة أعيش معاه"، بتلك الكلمات بررت "أحلام. ف"، تواجدها داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى قضائية، تطلب فيها خلع زوجها لاستحالة المعيشة معه.

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1793 لسنة 2023: تعرفت على زوجي من خلال إحدى الصديقات، التي نجحت في تجميل صورته أمامي كي أوافق على إتمام الزواج منه، وبالفعل هذا ما حدث.

تضيف "أحلام": لم أدقق في تفاصيل زوجي إلا عقب الزواج -فالأمور جرت سريعًة والزيجة تمت في غضون 4 أشهر- حينها وجدته غريباً في تفاصيله وتصرفاته، حتى حدث لدي نفور شديد منه بسبب وبدون سبب "كل حركاته شبه الأراجوز".

تواصل "أحلام": "وقتها تحدثت مع طبيب نفسي ووجدت نفسي في مشكلة حقيقية لا حل لها غير الانفصال لعدم شعوره بالراحة معه، وحينما طالبته بالطلاق لكنه رفض".

تختتم الزوجة: ليس لدي قدرة على استكمال حياتي معه، لذا قررت إنهاء علاقتنا داخل محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى خلع ضده ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.