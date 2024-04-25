بالأرقام.. غرامة أبرز 5 مخالفات مرورية على الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
باتت الرادارات الحديثة تنتشر على أغلب الطرق والمحاور بمختلف المحافظات لضبط المخالفات المرورية وضبط السرعات المقررة للسيارات ورصد القيادة الجنونية وعدم الانشغال عن الطريق حماية لأرواح المواطنين.
وتحذر الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات من تعدي السرعات المقررة على الطرق وتجنب المخالفات المرورية بكافة أشكالها.
ويمكن معرفة السرعة المقررة على الطرق عبر الرابط التالي (https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2023/2/5/2366066/).
ويستعرض الخليج 365 أبرز غرامات المخالفات المرورية على الطرق:
1- استخدام الهاتف أثناء القيادة تتراوح بين 100 : 300 جنيه (الغرامة الفعلية: 200 جنيه)
2- السرعة الزائدة تتراوح بين 300 : 1500 جنيه (الغرامة الفعلية: 400 جنيه)
3- عد اتباع تعليمات المرور تتراوح بين 500 : 1000 جنيه (الغرامة الفعلية: 600 جنيه)
4- تعطيل حركة المرور دون داع تتراوح بين 500 : 2000 جنيه (الغرامة الفعلية: 600 جنيه)
5- عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 : 300 جنيه (الغرامة الفعلية: 200 جنيه)
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