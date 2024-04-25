السياحة: بدء المراجعة النهائية لبرامج الحج واستلام حقائب جوازات الحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، تلقي الغرفة خطابًا من وزارة السياحة والآثار، يتضمن بدء قيام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة النهائية لبرامج الحج واستلام حقائب أصول جوازات الحجاج بمقر صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأوضح "وحيد"، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، الخميس، أن ذلك يأتي في ضوء التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة؛ لإنجاح الموسم الحالي 1445 هـ.

يذكر أن مصر ستبدأ في تسيير أولى رحلات الحج السياحي البري هذا العام، اعتبارًا من يوم 23 ذو القعدة الموافق 22 يونيو 2022، فيما تبدأ أولى رحلات الحج السياحي الجوي هذا العام يوم 25 ذو القعدة، الموافق 24 يونيو 2022.

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