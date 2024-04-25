ذكرى تحرير سيناء.. نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد النصر بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة الجمعة غدا 26 أبريل 2024 بعنوان: "تطبيقات حسن الخلق"، من مسجد النصر بالعريش بشمال سيناء.

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عن "الثوابت المصرية الراسخة" التي تحرص مصر على العمل بشأنها فيما يتعلق بالموقف من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجاوزت 200 يوم.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"42" لتحرير سيناء، اليوم الخميس، إن "التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والموقف المصرى الواضح منذ اللحظة الأولى، الرافض تمامًا لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحمـاية لأمن مصر القومي.