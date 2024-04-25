محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وقال محافظ الجيزة، في برقيته: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات الولاء والتقدير والعرفان بنبض عطائكم الفياض من أجل أمن وأمان مصر، داعين المولى عز وجل أن يديم عليكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم؛ حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.

وأشار "راشد"، إلى أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ على تراب الوطن وسلامة أراضيه.

وتابع المحافظ: أتوجه لجموع الشعب المصري وأهالي محافظة الجيزة بخالص التهاني بتلك المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما بعث اللواء أحمد راشد، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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