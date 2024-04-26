تورط طفل ووالده في مقتل "صغير شبرا".. تفاصيل ترحيل متهمين بالكويت إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت النيابة العامة المتهمين في قضية قتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه.

وذكرت النيابة العامة أن متهم مقيم في مصر كان يتواصل مع آخر في الكويت عبر منصات التواصل الاجتماعي وطلب منه إحضار طفل وقتله تجهيزًا لعملية سرقة أعضائه عبر "فيديو كول" بينهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم واعترف بتجهيزه الطفل وعرضه على المتهم الآخر في الكويت وقتله على أن يتم التجهيز لنقل أعضائه بعد عملية جراحية تبث عبر "الفيديو كول".

وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر.

وباشرت النيابة العامة استجواب المتهمين وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وأقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

وقال إنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ولا تزال النيابة تجري التحقيقات مع 3 متهمين في القضية بينهم طفل، 15 سنة، ووالده جرى ترحيلهما من دولة الكويت من الإنتربول، وآخر قتل المجني عليه ونزع أعضائه بتعليمات منهما.