اليوم.. موعد صلاة الجمعة مع تطبيق التوقيت الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صلاة الجمعة اليوم حسب التوقيت الصيفي، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بشأن تطبيق التوقيت الشتوي والذي تم خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

ويؤدى المصريين اليوم صلاة الجمعة بالتوقيت الجديد بعد تطبيق التوقيت الصيفى، حيث يؤذن الظهر في 12:53 م بالقاهرة، بدلا من 11.53، ويتم تعديل مواقيت الصلاة بداية من فجر الجمعة.

مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2024 بتوقيت القاهرة:

- صلاة الفجر 4:28 صباحا.

- صلاة الشروق 6:06 صباحا.

- صلاة الظهر 12:53 مساء.

- صلاة العصر 4:28 مساء.

- صلاة المغرب 7:36 مساء.

- صلاة العشاء 9:02 مساء.