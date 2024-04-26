وحدات سكنية وشركات.. حبس 4 متهمين بمحاولة غسل 30 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت النيابة العامة، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بـ (30 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.