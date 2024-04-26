مقتل سيدة في مشاجرة بسبب "حد الأرض" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات وفاة ربة منزل خلال مشاجرة بأسيوط وضبطت طرفيها.

تبلغ لمركز شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز ووجود متوفاة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل له معلومات جنائية وشقيقه)، طرف ثان (موظف ونجل شقيقه لهما معلومات جنائية) وجميعهم مقيمون بدائرة المركز؛ لوجود خلافات سابقة على حد فاصل بين أرضهم الزراعية بذات القرية تبادلوا خلالها التعدي بالضرب بالأيدي وقيام نجل شقيق الموظف بإحضار بندقية آلية وإطلاق أعيرة نارية نتج عن ذلك إصابة إحدى أقارب الطرفين (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) تصادف مرورها أمام منزلها المجاور لهم بعيار ناري وتوفيت أثناء نقلها لإحدى المستشفيات.

بسؤال نجل المتوفاة أيد ما سبق واتهم المُشار إليه بالتسبب في إحداث إصابتها ووفاتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار)، بسؤالهم تبادلوا الاتهامات لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.