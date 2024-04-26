مزارع يقتل آخر في أسيوط بسبب خلافات الجيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية مزارع؛ أنهى حياة آخر بسبب خلافات الجيرة بأسيوط.

تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعني بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

بالانتقال وسؤال نجل المجني عليه اتهم (مزارع آخر - مقيم بذات العنوان) بالتعدي على والده بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما لوجود خلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.