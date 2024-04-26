المساجد عامرة بالقرآن.. ختمة مرتلة بمسجد السيدة زينب بحضور وزير الأوقاف - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



عقدت وزارة الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، ختمة مرتلة في الجزء الأول والثاني بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع.

وحضر الختمة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ماهر الفرماوي عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، والقارئ الشيخ فتحي خليف.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ختمة القرآن الكريم متواصلة من بعد صلاة الجمعة اليوم حتى ختامها عقب صلاة عشاء الاثنين المقبل.



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