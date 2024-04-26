خلايا رعدية وأمطار..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانها منذ قليل أنه من المتوقع أن تشهد سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء خلايا رعدية. يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

وأوضح البيان أن هناك نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأشار البيان إلى استمرار انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على جنوب الصعيد نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة موضحا أن مستوى الرؤية الأفقية في محافظة أسوان على ٢٠٠ متر.

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