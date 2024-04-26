المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن: ذكرت صراحة أكثر من 30 مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصر محل تشريف وعناية من الله في كل وقت وحين، كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ مصر في أصعب الظروف من الضياع.

وأضاف "علام" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، إن هذه أمور تتابع على ذكرها وإثباتها أئمة المسلمين ومحدِّثوهم ومؤرخوهم عبر القرون سلفًا وخلفًا؛ انطلاقًا من الأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة في ذلك.

وتابع مفتي الجمهورية: "القرآن الكريم ذكر مصر صراحةً أكثر من 30 مرة، بشكل صريح، ومرات عديدة تلميحًا، كما حقَّق ذلك كثير من العلماء منهم الإمام السيوطي في كتابه حسن المحاضرة".

وبسؤاله عن جنود الله، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن جنود الله كثيرة لا يعلمها إلا هو؛ فدعم الملائكة ومساندتهم كما أخبر الله عزَّ وجل، والتوفيق والعناية الإلهية كلها جنود من جنود الله".