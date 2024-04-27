محافظة القاهرة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي صلاح:

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تحت قيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال رفع كفاءة و رفع الاشغالات و استمرار حملات النظافة المكبرة و التجميل لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لاعمال التطوير التي تتم حاليا طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفي هذا السياق واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متابعتها الميدانية للحملة المكبرة التي قادتها بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة و التي شملت حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي لرفع الاشغالات والمخالفات بنطاق الحي.

شملت جهود المرور الميداني لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اعمال رفع الاشغالات بميدان السيدة عائشة وشارع صلاح الدين الغربي وشارع محمد على و شارع شيخون بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والتي تشمل العمل على تحسين الموقع العام بمحيط الطريق ورفع المخلفات.

ووجهت بمراعاة البعد البيئي بمواقع التطوير من خلال الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصوره جماليه مع رفع نواتج التقليم وتكثيف اعمال النظافة والمتواصلة على مدار اليوم واستمرار حملة رفع الاشغالات.