اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بخلية "داعش كرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر محاكمه 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمود شلبي، ومحمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.