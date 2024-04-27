حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضا:

مواطن يبلغ الحكومة بالعثور على مقبرة أثرية على الهواء مباشرةً.. والداخلية تعلن عن مفاجأة

هربا من معايرة الناس.. شاب يدعي قتل شقيقته ومفاجأة أثناء المحاكمة

ما علاقة الـ دارك ويب بجريمة طفل شبرا الخيمة.. وحكاية الإنتربول في القضية؟