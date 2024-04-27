ضبط عاطل يُنقب عن الآثار في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل بالقاهرة لقيامه بالتنقيب عن الآثار.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من مالك العقار سكنها (عاطل- مقيم بذات العنوان)؛ لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المذكور حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار وبحوزته (أدوات الحفر والتنقيب)، وعُثر بمدخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار.

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بمفرده باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

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