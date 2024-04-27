مصر تشارك في فعاليات الدورة 50 بمؤتمر العمل العربي ببغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن مشاركة مصر في فعاليات الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي في بغداد، برئاسة وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، ويترأس الوفد المصري الدكتورة رشا عبد الباسط، برفقة عدد من كبار المسؤولين في وزارة العمل، ويشمل الحضور أيضًا سفير مصر في العراق ومسؤولين آخرين، إلى جانب مشاركين من الغرف التجارية ووفود العمال.

وأضافت "العمل"، بحسب بيان لها، اليوم السبت، أن الافتتاحية شهدت حضور رئيس الوزراء العراقي والأمين العام لجامعة الدول العربية ومدير منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، ويجمع الحدث 350 مشاركًا من وزراء العمل ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلين عن المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى عدد من السفراء والشخصيات العراقية المرموقة.

وأوضحت "الوزارة"، أن الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي تركز على مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، حيث يتناول التقرير التحديات والفرص التي تطرحها الثورة التكنولوجية على الموارد البشرية، وتأثيرها على أسواق العمل وأنماط الوظائف، و يسلط الضوء على دور التكنولوجيا في تطوير الموارد البشرية والارتقاء بها، وضرورة تحقيق التوازن بين التكنولوجيا والعنصر البشري.

وأشارت إلى أن القسم الرابع من التقرير يتضمن إعلان المبادئ بشأن "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، حيث يهدف إلى اعتماد استراتيجيات تنموية تحقق التوازن بين التكنولوجيا والموارد البشرية، وتعزز الابتكار والتعليم المستمر، ويركز على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر أساسي للنمو والتنمية المستدامة، مع الحرص على مواكبة التحديات التكنولوجية الحالية والمستقبلية وضمان حقوق العمال في بيئة العمل.

وتابعت "العمل"، أن جدول أعمال المؤتمر يستعرض بندين فنيين أساسيين: البند الثامن "نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في المنطقة العربية"، والذي يناقش التحديات ويقترح سياسات وآليات لتعزيز الانتقال نحو أسواق عمل مستدامة، مركزًا على دور التعليم والتدريب في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكملت "الوزارة"، أن البند التاسع "شروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية - التحديات والتطلعات"؛ فيبحث أهمية المنصات الرقمية في توفير فرص العمل، ويبرز ضرورة التمكين الرقمي وتطوير المهارات للتحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنقاش حول كيفية توفير فرص عمل عادلة ومنصفة في الاقتصاد الرقمي.

واختتمت، أن جدول أعمال المؤتمر يشمل أيضًا عددًا من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية، بالإضافة إلى لجنة تطبيق الاتفاقيات وغيرها من الجوانب الهامة للعمل العمالي في المنطقة.

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