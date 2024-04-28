الجيزة ترفع 7000 طن مخلفات بجوار الطريق الدائري -(صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل، بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع جميع المخلفات والرتش بأحد المقالب العشوائية في شارع مسجد المدينة بنهاية شارع المنشية بجوار الطريق الدائري، وذلك في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية.

واطلع المحافظ، بحسب بيان، اليوم السبت، على جهود العمل والتي أسفرت عن رفع 7000 طن من المخلفات والرتش، خلال ورديات عمل تمت على مدار يومين من خلال أجهزة المحافظة بإجمالي 200 نقلة بمعدات وسيارات النقل.

وشدد "راشد"، على حي الهرم ورئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري على المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم؛ للوصول إلى المستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز، بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني؛ لتحسين حالة النظافة.

ووفقًا لبيان "الجيزة"، شملت جهود رفع المخلفات، رفع جميع التراكمات والمخلفات الموجودة ونواتج الأعمال بطريق المريوطية فيصل ونفق المنشية وشارع الشيشيني وميدان الرماية ومصرف جلال وترعة المنوفي وشارع كعبيش.