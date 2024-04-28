لميس عن فوز الأهلي على مازيمبي: الجمهور كان البطل الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالفوز الذي حققه النادي الأهلي على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في دوري أبطال إفريقيا.

وقالت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON أن السعادة سيطرت على الجماهير والمصريين جميعا بهذا الفوز الرائع والأداء المتميز للنادي الأهلي، مؤكدة أن الجمهور كان عاملا حاسما في تحقيق هذا النجاح وقاسما مشتركا في انتصارات الفريق.

وأضافت الحديدي أن ملعب استاد القاهرة الدولي شهد حماساً وتشجيعاً متواصلاً من جماهير الأهلي منذ انطلاق المباراة وحتى نهايتها، متابعة: الأهلي أسعدنا أمس بثلاثية رائعة الجمال أمام مازيمبي، صحيح الأهداف كانت رائعة لكن الجمهور كان البطل الحقيقي".

وشددت الحديدي على الأهمية الكبيرة لدور الجمهور في عالم كرة القدم بصفة عامة وفي مصر بالتحديد، مطالبة بفتح الأبواب لجميع الجماهير لحضور المباريات دون تمييز أو استثناء لأحد، لأن حضور الجماهير يضيف نكهة ومتعة خاصة للعبة ويمثل عنصر أساسي في نجاح أي مسابقة كروية.

وقالت مقدمة "كلمة أخيرة": "مفيش مسرح من غير جمهور، ولا كرة من غير جمهور، مصر بلد الكورة، ويجب أن نفتح الاستادات للجماهير من كل الأندية".

يذكر أن الأهلي نجح في التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة على التوالي وللمرة السابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على مازيمبي في مباراة العودة بنصف نهائي البطولة على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.