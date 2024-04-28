"مستحملش كلام أبوه".. تفاصيل سقوط شاب من أعلى منزل بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في سقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة الطالبية.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وصرحت بدفن الجثة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى بأحد شوارع منطقة الطالبية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية حادة نتيجة لضغوطات أسرية عليه، "مستحملش كلام أبوه".

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.