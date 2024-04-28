"حرقوا سيدة ولعوا في فرن آلي"..قرار من المحكمة ضد عصابة "رجبية" في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أجلت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال عبد العال إبراهيم السمري، جلسة محاكمة 3متهمين بقتل سيدة حرقا والشروع في قتل زوجها، لجلسة 19 مايو الجاري، بسبب بوفاة المتهم الأول داخل قفص الاتهام قبل جلسه محاكمته. وفق مصطفي حماد الخولي محامي المجني عليها.

واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة في القضية رقم 4927 لسنة 2022 جنح دار السلام، باشعال النيران في "فرن آلي" بمادة قابلة للاشتعال "بنزين"، مما تسبب في قتل "هويدا. ف" حرقًا والشروع في قتل زوجها "مغربي. ج ".

وكشف تقرير الطب الشرعي، أن الضحية "هويدا فؤاد"، 52عامًا؛ تعاني من حروق من الدرجة الأولى والثالثة بالوجه واليدين والساعدين بنسبة 20% مع حدوث استنشاق لهبي.

وأضاف التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة لتوقف عضلة القلب.

كان قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، تلق بلاغا من الأهالي مفاده إضرام 3 أشخاص النيران في سيدة وزوجها داخل فرن بإحدى شوارع دائرة القسم.

وبالفحص تبين أن الزوجين مصابين بحروق من الدرجة الأولى، على إثرها تم نقلهما إلى إحدى المستشفيات وتوفت الزوجة بعد صراعها داخل غرفة العناية.

تحريات رجال مباحث القسم بينت أن أسرة المجني عليهما والمتهمين، نشبت بينهما مشاجرة في وقت سابق تعدي الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض أصاب نجل المجني عليه بجرح قطعي في الوجه.

وأضافت التحريات أن المتهمين خططوا لارتكاب الجريمة وغافلوا المجني عليهما بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" واضرموا النيران داخل الفرن، وتعدوا على الزوج مما أصيب بقطع في الشريان.

أحيل المتهمون الثلاثة للمحكمة الجنايات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.