تجربة شبابية.. أحمد علي يكشف مشكلات سفر الشباب للخارج في "عودة الغربة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد علي، عن مشاركته في تحربة شبابية جديدة بفيلم"عودة الغربة"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات.

أضاف أن الفيلم يدور حول مجموعة من الشباب تعيش قصص صعبة أثناء سفرهم خارج البلاد ويتعرضون لمشكلات وصراعات، مشيرًا إلى أنه يقدم شخصية شاب قرر أن يعيش وحيدًا ويبتعد عن فكرة السفر، بعدما وقع في عدة مشكلات مختلفة بسبب اختياره السيئ في كل مرة.

وأوضح أحمد علي في تصريحات تليفزيونية، أنه سعيد بالمشاركة في فيلم "عودة الغربة" تأليف سيد حسين، وإخراج محمد فايز، مشيرًا أنه اقترب من الانتهاء من تصوير جميع مشاهده بالعمل.