هل تأثرت أشجار الفاكهة والخضروات بالموجة الحارة؟.. الزراعة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن تأثير الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية على أشجار الفاكهة والخضروات المزروعة بالأراضي الزراعية بمختلف المحافظات.

وقال عبدالعظيم، لمصراوي، إن الارتفاع المفاجيء في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد لم يكن له أي تأثير على الفاكهة أو الخضروات نظرا لأنها كانت قصير المدى ولعدة أيام معدودة .

وتابع " إضافة إلى أننا نمر خلال الفترة الحالية فترة حصاد لمعظم الفاكهة والخضروات الشتوية أما الصيفية فلازالت في فترة في مرحلة الإزهار والتنبيت".

وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وسادت أجواء صيفية شديدة على معظم أنحاء البلاد حيث تعدت درجات الحرارة في بعض المناطق الـ 40 درجة مئوية.

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