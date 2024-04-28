أجواء حارة وأمطار رعدية.. تعرف على طقس الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد

يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ علي السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

طقس الإثنين..

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء إلى الجمعة..

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.