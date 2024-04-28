قرار جديد من القضاء بشأن 11 متهماً في واقعة "طالبة العريش" نيرة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة، لجلسة 4 مايو.

كانت النيابة العامة قررت إحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.