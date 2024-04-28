"اقتصادية النواب" توافق على موازنة هيئة السلع التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الأحد على موازنة هيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 24/25.



وبحسب الموازنة التفصيلية لمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 24/25 تمت تقدير جملة المصروفات والتكاليف 143.256 مليار جنيه مقابل 134.613 مليار جنيه للعام المالي الحالي.

وبلغت تقديرات إيرادات النشاط والتي تشمل مبيعات بضائع مشتراه بـ7.98 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد مقابل 5.64 مليار جنيه بموازنة العام الحالي.

وقدرت جملة المنح والمعونات بـ134.12 مليار جنيه بموازنة 24/25 مقابل 127.7 مليار جنيها خلال موازنة العام الحالي.