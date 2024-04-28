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أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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