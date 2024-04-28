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بقيمة ٣٢ مليون جنيه.. اقتصادية النواب توافق على موازنة المثلث الذهبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية "المثلث الذهبي" للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي 32 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية "المثلث الذهبي" للسنة المالية الجديدة 32 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة 22 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الموازنة مضافاً إليها جملة الاستخدامات الرأسمالية 63.4 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة تتجاوز 100%، بقيمة 33 مليون و400 ألف جنيه.

وخصص مشروع الموازنة مبلغ 9 ملايين و255 ألف لبند الأجور، و3 ملايين و954 ألف جنيه للمصروفات، و800 ألف جنيه الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 32 مليون جنيه.

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