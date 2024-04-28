"دون وقوع إصابات".. السيطرة على حريق مطعم في الدقي

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بشارع التحرير بدائرة القسم.

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريق نشب داخل مطعم بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية