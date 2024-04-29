ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث التموين، في ضبط 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع؛ بقصد حجبها عن التداول بالأسواق داخل مخزن في الظاهر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادي قيام المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص وغير معلن عنه" كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعُثر بداخل المخزن على حوالي 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.