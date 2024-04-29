ارتكب 6 جرائم.. القبض على حرامي الموبايلات في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لقيامه بسرقة هاتف محمول من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول").

وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 وقائع سرقة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائه سيئ النية (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.