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مصدر: مباحثات موسعة بين الوفد المصري ووفد حماس بالقاهرة اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس بالقاهرة اليوم،

جاء ذلك وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح الاثنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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