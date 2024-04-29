أخبار مصر

مدبولي: معبر رفح للأشخاص ومفتوح 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّه منذ اليوم الأول للحرب على غزة وقفت مصر إلى جانب الفلسطينيين، مضيفًا أنَّ أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة كانت من مصر سواء حكومة أو مجتمع مدني، خصوصًا أننا نتشارك حدودًا مع قطاع غزة وبالتحديد عبر معبر رفح وأيضًا معبر كبر أبو سالم.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي، المذاع على إكسترا نيوز، أنَّ رفح معبر غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات، بل هو معبر لمرور الأشخاص، ولكن منذ اليوم الأول معبر رفح مفتوح 24 ساعة، بالإضافة لذلك تمكّنت مصر من استقبال المصابين أصحاب الحالات الحرجة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أنَّ هناك 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة، وفجأة تدهورت وتدمرت حياتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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