مركز تدريب "الطاقة الذرية" يتسلم شهادة الأيزو ISO 2100: 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تسلم الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، من الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، شهادة الأيزو ISO 21001: 2018.

وتشمل الشهادة اعتماد مركز التدريب بالهيئة في مجال ضمان جودة البرامج التدريبية والتطبيق الفعال لنظام توافق المؤسسات التعليمية والتدريبية مع المعايير الدولية، وذلك في مجالات التدريب على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

حضر مراسم استلام الشهادة الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والمشرف على مركز التدريب بالهيئة، والدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والدكتور إيهاب الغريب أمين عام الهيئة، والدكتور محمد طه القللي رئيس الهيئة الأسبق، والدكتورة ليلى فكري فؤاد نائب رئيس الهيئة الأسبق، والدكتور خالد صقر نائب رئيس الهيئة الأسبق، وفريق عمل مركز التدريب، وسعيد النادي القائم بأعمال مدير مركز التدريب.

وأعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة عن سعادته بتحقيق مركز التدريب بالهيئة لهذا الإنجاز؛ خصوصًا أن المركز يقوم بتنظيم والإشراف على جميع البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما أن نجاح المركز يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة وإدارة الجودة بالهيئة والتي تدعم ثقافة التميز المؤسسي على مستوى كل مراكز الهيئة وتحقيق المعايير القياسية للحصول على التقييم الدولي المتميز في مختلف مجالات العمل والبحوث والخدمات المختلفة لخدمة المجتمع .

وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، إن مركز التدريب يقوم بتنفيذ مجموعة متميزة من البرامج التدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في البيئة والزراعة والصناعة والطب ويتم تنفيذها بواسطة علماء الهيئة، كما يتم التدريب العملي بمعامل ومنشآت الهيئة وهو يفيد جميع جهات الدولة بالإضافة للقطاع الخاص، وأوضح أن من أهم أنشطة المركز هو برنامج التدريب الصيفي والذي تقوم الهيئة بتنفيذه كل عام لطلبة الجامعات المصرية، والذي يعد أضخم برنامج تدريب صيفي على مستوى مصر والشرق الأوسط؛ حيث استقبل العام الماضي نحو 1700 طالب.

وحضر مراسم تسليم الشهادة من المجلس المصري للاعتماد دكتور/ مدحت عبد الوهاب، الأمين العام للمجلس الوطني للاعتماد، ودكتور محمد السيد المدير التنفيذي، ودكتور عماد اليماني رئيس لجنة التنمية المستدامة، والدكتور سيد أبو شادي الاستشاري بالمجلس.

ونوه الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، بأن مركز التدريب هو أحد مراكز التميز بالهيئة وهو يعلن عن خطته التدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية سنوياً، وأن هذه الخطة تغطي جميع المجالات والتطبيقات الحديثة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.