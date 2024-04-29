تجارة وهمية.. قرار عاجل من النيابة بحق مستريح الأدوية بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، الاثنين، حبس مستريح الأدوية في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأدوية.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من 4 مواطنين، بتضررهم من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم.

كشفت التحريات قيام المتهم بالتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.