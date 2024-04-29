من ماكينات الـ ATM.. تجديد حبس موظف وفني متهمين بسرقة 5.8 مليون جنيه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس موظف وفني 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 5.8 مليون جنيه من ماكينات الصراف الآلي بالجيزة.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة، لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى شركات نقل الأموال وبرفقته فنى ماكينات صراف آلي بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة.

وقرر الشاكي اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يُقدر بحوالي 5 ملايين و800 ألف جنيه بماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك التي تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال، واتهم فني الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط 15 جهاز حاسب آلي تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.