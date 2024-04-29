"الجيزة": تشغيل محطات الصرف الصحي بـ3 قرى بالمحافظة في هذا الموعد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن اقتراب انتهاء التجهيزات اللازمة بمحطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين ومحطات رفع الصرف الصحي بقرى كفر الواصلين الرئيسية والفرعية والكداية الرئيسية والفرعية ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الصالحية بمركز ومدينة أطفيح، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بالقرى.

وشدد "راشد"، بحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الإثنين، على سرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطات؛ تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية خلال شهر مايو المقبل؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير خدمة الصرف الصحي لتلك القري المحرومة داخل المركز .

وأكد محافظ الجيزة، على متابعة الأعمال ونسب التنفيذ يوميًا لحين بدء التشغيل التجريبي للمحطات ودخولها الخدمة .

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