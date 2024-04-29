محافظ الجيزة يسلم منح لــ35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

سلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج منح مالية بقيمة 700 ألف جنيه بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة، وذلك ضمن مبادرة "فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات".

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومؤسسة صناع الخير للتنمية؛ لتمكين الفتيات المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة .

وأكد "راشد"، أن المنح المالية المقدمة تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعد أحد المشاريع التنموية الكبرى وتهدف إلى تغيير واقع المجتمع المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم جميع أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية.

وهنأ المحافظ، خلال الاحتفالية، العرائس المقبلات على الزواج، مقدمًا الشكر لمؤسسة صناع الخير والقائمين عليها؛ للمساهمة المجتمعية الهامة، وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري .

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن التعاون مع مؤسسة صناع الخير أسفر عن تقديم منح مالية لعدد 150 عروسة حتى الآن، بخلاف التعاون مع المؤسسات الجمعيات الأخري، لافتًا إلى أنه تم اختيار الفتيات من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة، بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وأشار "راشد"، أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين جميع أطراف العمل الأهلي، وأهمية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع وتحقيق نهضة تنموية.

ووجه خلال كلمته، رسالة للفتيات المقبلات على الزواج، كالآتي" أن يكن أمهات مثاليات، وأن يخرجن للمجتمع أبناء يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم، والاستفادة من خبرات أمهاتهم في بناء الأسرة والوقوف بجانب أزواجهن، وضرورة العمل علي تنظيم معدل الإنجاب؛ للحفاظ على الصحة الإنجابية لهم والقدرة على توفير حياة كريمة".

من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى، في كلمته خلال الاحتفالية، على امتنان مؤسسة صناع الخير للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة؛ لدعمه جهود المؤسسة في خدمة شرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة.

وأشار "زمزم"، إلى أن إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة "فرحة اليوم" من ديوان عام المحافظة جاء بإهداء المجموعة الخامسة من فتيات مقبلات على الزواج من مراكز المحافظة المختلفة مبلغ مالي قدره 20 ألف لكل عروسة بقيمة إجمالية 700 ألف؛ استكمالًا لما تقدمه صناع الخير من منظومة الخدمات الرئيسية التي تستهدف دعم الشرائح الأكثر إحتياجًا في جميع المجالات ومنها إتمام زواج غير القادرات من خلال "مبادرة فرحة"، حيث نجحت صناع الخير وحتى اليوم فى دعم إتمام زفاف 500 فتاة يتيمة فى أنحاء الجمهورية .

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن التعاون بين المؤسسة ومحافظة الجيزة ممتد، حيث نظمت المؤسسة سلسلة قوافل ضمن مبادرتها "عنيك في عينيا"؛ لخدمة أعداد كبيرة من أهالي قرى محافظة الجيزة المختلفة.

ووفقًا لبيان "الجيزة"، تم تنظيم قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية، نجحت في تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 3 آلاف مواطن من أهالي الواحات.

وتقدمت الفتيات بالشكر لمحافظ الجيزة، معربين عن تقديرهم لحجم الدعم الذي تقدمه الدولة بمختلف أجهزتها؛ للتخفيف عنهم وعن أسرهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

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