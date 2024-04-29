مقترح برلماني بدعم كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بشأن إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية وليس الخاصة فقط، بحيث لا يقتصر الالتحاق على الأغنياء.

وأوضح أبو نحول في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أن الدولة تحاول مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي بدأت دول العالم المتقدم الاعتماد عليه في كل الأمور والخدمات، والدليل هو إطلاق الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية، وهو كيان معمول به في دول العالم المتقدم، في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه رغم أن دول العالم الكبرى تستقبل مئات الآلاف من الشباب الخريجين للعمل في هذا المجال؛ فإن مصر لم يعمل بها في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات والبرمجة إلا 150 ألف شاب فقط، رغم أن الشباب في مصر يشكلون 65% من سكانها.

ونوه أبو نحول بأن هذا يجعلنا نضع علامات استفهام حول آلية تأهيل الشباب من خلال مرحلة التعليم الجامعي لدراسة هذا التخصص والعمل بهذا المركز الذي يشكل طفرة تكنولوجية في مصر؛ لكنه يحتاج إلى شباب دارس جيدًا وواعٍ للتطور، ونشير هُنا إلى بعض الصعاب التي ستواجه الطلاب حال رغبتهم في دراسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات؛ لأن هذه التخصصات تتوافر حديثًا في الجامعات الخاصة والأهلية، نظير مبالغ مالية كبيرة لا يقدر على تحملها الطبقة المتوسطة أو محدودو الدخل.

وأضاف عضو مجلس النواب خالد أبو نحول أنه نظرًا لعدم توافر هذه التخصصات المهمة في الجامعات الحكومية، نطالب بإقامة كليات ذكاء اصطناعي قائمة بذاتها في الجامعات الحكومية، مع ندب مدرسين ودكاترة أجانب متخصصين في مجالات التكنولوجيا؛ لتدريب الطلبة في الجامعات الحكومية ووضع ضوابط للقبول؛ بحيث نسجل رقمًا محددًا ومعروفًا سنويًّا من خريجي هذه الكليات؛ بحيث يتخرَّج الطالب ويعمل في خدمة بلده، مؤكدًا عدم اقتصار تلك التخصصات على الأغنياء فقط؛ لأن مصر مليئة بالعقول النابغة الذكية، ولا بد من منح الفرص لجميع الشباب، بحيث تتوافر تلك الكليات في كل جامعات الدولة، مع دعم حكومي لها.

واقترح أبو نحول أن يتم ضم هذه الكليات إلى قائمة الكليات التي تشترط عمل اختبارات قدرات للالتحاق بها؛ لانتقاء الطالب الأصلح للالتحاق بها وليس الأغنى.