إحالة المتهم باغتصاب وقتل الطفلة جانيت للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المحامي أحمد حجاج، دفاع أسرة الطفلة المقتولة جانيت جمعة، إن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتلها إلى محكمة الجنايات.

المجني عليها جانيت جمعة لم تُكمل بعد عامها الأول وهي الابنة الصغرى لأسرة سودانية مكونة من والدين وشقيقتيها (من الأم)، أما المتهم فهو شاب في مطلع العقد الثالث من العمر يعمل في مطعم بالحي العاشر بمدينة نصر، ويُقيم بمفرده في ذات العقار محل سكن الضحية.

يوم الواقعة، حَّفت الرضيعة جانيت للحاق بشقيقتها الكبرى التي خرجت للعب مع جارتها في العقار محل سكنهم بحي مدينة نصر، حتى وقعت في مصيدة جارها المراهق ـ عامل نظافة في مطعم شهير ـ وتناوب اغتصابها داخل سكن "عُذاب" بعد أن خطفها ثٌم أنهي حياتها خنقًا.

وفي محاولة منه لإخفاء ملامح جريمته تخلص المتهم من جثمان الضحية قُرب مقلب قمامة خلف مسكنهما، فجر السبت الماضي.